اليوم السابع
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متحدث الرى: تأهيل 7 آلاف ك/م من الترع ضم المرحلة الأولى للمشروع بـ18 مليار جنيه

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 06:30 م
متحدث الرى: تأهيل 7 آلاف ك/م من الترع ضم المرحلة الأولى للمشروع بـ18 مليار جنيه وزارة الرى
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى ، إن الدولة الصمرية تهتم بعمل منظومة متكاملة لإدارة مواردنا المائية سواء من خلال مشروع تبطين الترع أو من  خلال التوسع استخدام انظمة الرى الحديثة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من بطين الترع تتضمن تأهيل 7000 كيلو متر من الترع التي بها مشكلات أكتر بتكلفة 18 مليار جنيه.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى ، في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن من اهم الوسائل التي نستخدمها لإدارة موارتنا البشرية وترشيد استهلاك المياه هي الأدوات الحديثة في الرى التي تستخدم لترشيد استخدام المياه في رى الأراضى الزراعية.
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة الرى ، أن وزارة الرى انتهت من تأهيل 1500 آلاف كيلو متر من الترع وتعمل الآن على تأهيل 5 آلاف كيلو متر من الترع ، لافتا إلى أن استخدام منظومة الرى الحديث تساعد الفلاح في تحديد درجة رطوبة التربة ويحدث ميعاد ومقدار الرى .
 
 

الرى

تبطين الترع

منظومه الرى

محمد غانم

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