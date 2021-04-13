لافروف يدعو إيران وكافة أطراف الاتفاق النووى للالتزام وتطبيق القرار دوليا

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دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، طهران وكافة أطراف الاتفاق النووي للالتزام بالاتفاق وتطبيق القرار دوليا.

وأعرب لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران اليوم وفقا لقناة روسيا اليوم، عن دعم موسكو الكامل لمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي ورفضها أي محاولة لمد أجلها أو عرقلتها، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة رفع كافة العقوبات المفروضة على طهران، قائلا: " وندين أي عمل يعيق مباحثات فيينا"

وأضاف أنه ينبغي على واشنطن رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي كي تتمكن طهران من العودة إلى التزاماتها"، مشيراً إلى أنه ينبغي أن تتمكن طهران من الانتفاع اقتصاديا من الاتفاق النووي.

وحذر مسؤول أمريكي رفيع، في وقت سابق، طهران من أن الإصرار الإيراني على رفع كل العقوبات الأمريكية، يمكن أن يؤدي إلى "مأزق" في محادثات فيينا التي تسعى إلى إعادة كل من إيران والولايات المتحدة ،إلى الامتثال الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة، أي الاتفاق النووي آملا في أن يظهر الجانب الإيراني المزيد من الجدية ،خلال الجولة الثانية في المفاوضات غير المباشرة التي ستعقد الأسبوع الجاري ،بعد جولة أولى كانت بناءة للغاية ومثمرة.

جدير بالذكر أن حادثة منشأة نطنز النووية أثارت مخاوف أوروبية من أنها قد تؤثر على مسار المحادثات في فيينا بين القوى الدولية وإيران.