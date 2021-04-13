قطار المحاكمات.. الفصل في طعن خلية ميكروباص حلوان وجلسة متهم بأحداث المطرية

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا المهمة، ولعل أبرزها الحكم في طعن المتهمين بخلية ميكروباص حلوان، ومحاكمة متهم بأحداث المطرية، ومحاكمة متهم ببث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بالمطرية.

الحكم في طعن المتهمين بخلية ميكروباص حلوان

تصدر محكمة النقض، خلال ساعات، الحكم في طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، التى أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان فى 9 يناير من عام 2016، وذلك على الأحكام الصادرة من دائرة جنايات الإرهاب بطرة في حق المتهمين بالإعدام والمشدد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني قضت بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية «ميكروباص حلوان»، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

محاكمة متهم بأحداث المطرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية".

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015

محاكمة متهم ببث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بالمطرية

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، محاكمة متهم لاتهامه ببث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.

ووجهت النيابة العامة فى القضية رقم 3093 لسنة 2020 أمن دولة للمتهم تهم بث شائعات من شانها تكدير السلم العام، نشر أفكار جماعة الإخوان.