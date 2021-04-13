غدا.. وزير الخارجية يعقد مباحثات مع المبعوث الأممى إلى ليبيا

/أ ش أ/

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، غداً الأربعاء، مباحثات مع السيد يان كوبيتش، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء تطورات الأوضاع فى ليبيا والجهود التى تبذلها مصر لضمان أمن واستقرار ليبيا.

وفى 25 مارس الماضى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى شدد على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا فى كافة المجالات، وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، من أجل نجاحها فى إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجارى.