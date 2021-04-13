اليوم السابع
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عميد آثار القاهرة: تطبيق نظام التعليم الهجين خلال رمضان مع تخفيض زمن المحاضرات

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 07:00 ص
عميد آثار القاهرة: تطبيق نظام التعليم الهجين خلال رمضان مع تخفيض زمن المحاضرات جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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قال الدكتور أحمد رجب عميد الآثار بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت من وضع جدول الدراسة خلال شهر رمضان الكريم، وأنه تم إعلان الجدول الخاص بشهر رمضان للطلاب منذ فترة، مؤكدا استمرار تطبيق نظام التعليم الهجين خلال الشهر المعظم.

وأضاف الدكتور أحمد رجب فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن التعديل الذى تم إدخاله فى جدول رمضان تضمن أن يكون بدء المحاضرات التاسعة صباحا بدلا من الساعة 8 صباحا، بالإضافة إلى خفض زمن المحاصرة الحضورية بدلا من ساعتين تكون ساعة واحدة والمحاضرة الـ3 ساعات إلى ساعة ونصف .

وتابع عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن الميدالية ستستمر فى تطبيق نظام التعليم الهجين بنظام 50% حضور و50% تعلم اون لاين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم الدورى لقاعات المحاضرات خلال المحاضرات الحضورية لطلاب الكلية .

وأكد الدكتور أحمد رجب، أن هناك انتظاما كاملا فى رفع المقررات الدراسية على منصة الجامعة التعليمية، بالإضافة إلى تفاعل الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس خلال محاضرات الأون لاين .



 


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