ضبط سيارة مهربة جمركيا بلوحات مزورة على صحراوى الصعيد

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير لوحات ورخص تسيير المركبات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، والعمل على تكثيف التواجد الأمنى لرصد كل مايشكل مخالفة أو خروجاً على القانون.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مرور أسيوط من ضبط سيارة ملاكى قيادة أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا حال سيره بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

وبالإستعلام عن السيارة تبين أن اللوحات ورخصة التسيير مزورة ، كما تبين أن السيارة مهربة من سداد الرسوم الجمركية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.