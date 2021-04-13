اليوم السابع
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ضبط سيارة مهربة جمركيا بلوحات مزورة على صحراوى الصعيد

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:13 ص
ضبط سيارة مهربة جمركيا بلوحات مزورة على صحراوى الصعيد حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير لوحات ورخص تسيير المركبات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، والعمل على تكثيف التواجد الأمنى لرصد كل مايشكل مخالفة أو خروجاً على القانون.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مرور أسيوط من ضبط سيارة ملاكى قيادة أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا حال سيره بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

وبالإستعلام عن السيارة تبين أن اللوحات ورخصة التسيير مزورة ، كما تبين أن السيارة مهربة من سداد الرسوم الجمركية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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