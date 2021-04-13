صور.. معرض فى كوريا الجنوبية لإبراز الثقافة المغربية

وكالات

يشهد متحف الثقافات المتعددة في منطقة أونبيونج بعاصمة كوريا الجنوبية سيئول، فعاليات معرض " كنوز البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا " تحت إسم "دار المغرب بكوريا"، والذى من المقرر أن تمتد حتى 21 أبريل الجارى.

وشمل المعرض إقامة وتأثيت بيت مغربي نموذجي يضم أزياء تقليدية ولوحات فنية متميزة وأدوات من الحياة اليومية ومجوهرات تتميز بعمل حرفي يدوي عريق، إضافة إلى جناح خاص بثقافة الأقاليم الصحراوية. حيث قررت السفارة إهداء بعض المعروضات للمتحف لتشجيعه للتعريف بالثقافات المتعددة.

تم عرض شريط فيديو عن تعددية المغرب ثقافيا وجغرافيا بالإضافة إلى مدينة الداخلة الشهيرة، وهي واحدة من العديد من الجواهر الساحلية في منطقة الصحراء ، حيث تلتقي الكثبان الرملية بالبحر.



جانب من التراث المغربى يلقى إعجاب فتيات كوريات



مواطنة كورية تلتقط الصور للمعرض

مسئول بالسفارة المغربية حرص على دعم المعرض الكورى



عدد من الحضور فى حفل افتتاح المعرض