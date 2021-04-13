سقوط متهم بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج فى الغربية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (3 مواطنين - بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم بإحدى الدول.

أسفرت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (حاصل على دبلوم صنايع – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية)، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكن من خلال ذلك الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية