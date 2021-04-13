اليوم السابع
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سقوط عاطلين بحوزتهما 5 كيلو جرامات من مخدر الشادو وأسلحة نارية بحملة أمنية بطوخ

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 05:15 م
سقوط عاطلين بحوزتهما 5 كيلو جرامات من مخدر الشادو وأسلحة نارية بحملة أمنية بطوخ حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، من ضبط عاطلين بحوزتهما 5 كيلو من مخدر الشادو، وأسلحة نارية، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد ورود معلومات بتردد عاطلين على دائرة المركز لترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء فخر الدين، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات واستأذن النيابة العامة، تم ضبطهما وهما كلا من "أ. ا" 38 عاما، عاطل، سبق اتهامه بقضيتى سرقة بالإكراه، و"م. ح"، 26عاما، عاطل، سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات، ومقيمين بمنطقة إمياي دائرة المركز، وبحوزتهما 5 كيلو من مخدر الشادو، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، و7 طلقات، و150 جرام بودر، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبعرض المتهمين على النيابة، أمرت نيابة مركز شرطة طوخ بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة. 


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مخدر الشادو

الاتجار بالمخدرات

مديرية امن القليوبية

مركز شرطة طوخ

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