اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:04 م
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سفير الصين بالقاهرة يهنئ الشعب المصرى بحلول شهر رمضان

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:24 م
سفير الصين بالقاهرة يهنئ الشعب المصرى بحلول شهر رمضان سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج
(أ ش أ)

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هنأ سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج الشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وقال ليتشيانج - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" اليوم الثلاثاء "إنه من دواعى سرورى أن أتوجه بأصدق التهانى وخالص التمنيات القلبية إلى الشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسعادة".

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حلول شهر رمضان

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