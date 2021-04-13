سفير الصين بالقاهرة يهنئ الشعب المصرى بحلول شهر رمضان

هنأ سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج الشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وقال ليتشيانج - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" اليوم الثلاثاء "إنه من دواعى سرورى أن أتوجه بأصدق التهانى وخالص التمنيات القلبية إلى الشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسعادة".
سفير الصين بالقاهرة يهنئ الشعب المصرى بحلول شهر رمضانالثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:24 م
سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج
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