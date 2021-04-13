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سفير ألمانيا بالقاهرة يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان.. فيديو

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:44 ص
سفير ألمانيا بالقاهرة يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان.. فيديو سفير ألمانيا لدى القاهرة
كتبت: هناء أبو العز

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هنأ  سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة، المصريين بحلول شهر رمضان المبارك،  معربا عن أمنياته في الحفاظ على الاحترام والتقدير المتبادل بين مصر وألمانيا والتعاون القائم على الثقة المتبادلة مع الاستمرار في البناء على هذا الأساس. 
 
وقال السفير - في كلمة نشرتها سفارة ألمانيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  للتهنئة بشهر رمضان - إن المصريين والألمان يعملون في العديد من المشروعات المشتركة في مجال الثقافة، ويشاركون في برامج تبادل متنوعة من خلال المؤسسات التعليمية الألمانية في مصر، التي أتاحت للشباب المصري الحصول على فرصة للتعلم والعمل في ألمانيا.. مطالبا بالاستمرار في البناء على هذا الإرث العظيم.
 
 

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