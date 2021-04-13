سائق يمزق جسد زميله بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف الشيخ بالخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

مزق سائق جسد زميله بـ"مطواة" فى مشاجرة بينهما بموقف الشيخ دائرة مركز الخانكة بالقلوبية، بسبب أولوية تحميل الركاب، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إشارة من المستشفى بوصول "ح ع " 17 سنة سائق، جثة هامدة إثر طع فى الصدر والفخذ الأيمن.

انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المتوفى تشاجر مع كل من "م ف" 21 سنة، سائق، ووالده "ف ب" فى موقف الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة، بسبب أولوية تحميل الركاب، فقام المتهمان بطعنه بسكين، وتم ضبط المتهم الثانى، وجارى ضبط المتهم الأول، وتولت النيابة التحقيق.