زلزال بقوة 3ر3 درجة بمقياس ريختر تضرب ولاية البليدة الجزائرية

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ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ولاية البليدة الجزائرية (شمال).

وأوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر - في بيان - أن مركز الهزة تحدد في 13 كلم جنوب شرق منطقة الأربعاء بولاية البليدة.