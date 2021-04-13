اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أبريل 2021 08:55 م
خالد صلاح
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زلزال بقوة 3ر3 درجة بمقياس ريختر تضرب ولاية البليدة الجزائرية

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 08:20 م
زلزال بقوة 3ر3 درجة بمقياس ريختر تضرب ولاية البليدة الجزائرية زلزال - أرشيفية
أ ش أ

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ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ولاية البليدة الجزائرية (شمال).
وأوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر - في بيان - أن مركز الهزة تحدد في 13 كلم جنوب شرق منطقة الأربعاء بولاية البليدة.


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