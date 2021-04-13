زلزال بقوة 3ر3 درجة بمقياس ريختر تضرب ولاية البليدة الجزائرية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ولاية البليدة الجزائرية (شمال).
وأوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر - في بيان - أن مركز الهزة تحدد في 13 كلم جنوب شرق منطقة الأربعاء بولاية البليدة.
زلزال بقوة 3ر3 درجة بمقياس ريختر تضرب ولاية البليدة الجزائريةالثلاثاء، 13 أبريل 2021 08:20 م
زلزال - أرشيفية
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ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ولاية البليدة الجزائرية (شمال).
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