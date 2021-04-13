اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:18 م
خالد صلاح
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روسيا تعلن انطلاق المرحلة الثانية من اختبار "كوفيد – جلوبولين" لعلاج كورونا

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 09:32 م
روسيا تعلن انطلاق المرحلة الثانية من اختبار "كوفيد – جلوبولين" لعلاج كورونا لقاحات _صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/

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أعلنت السلطات الصحية فى موسكو، عن انطلاق المرحلة الثانية من اختبار دواء "كوفيد – جلوبولين" لعلاج فيروس كورونا.

وذكر المكتب الصحفى لإدارة الرعاية الصحية فى موسكو - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء - أن التجارب ستشمل 6 مستشفيات فى موسكو تعالج المصابين بفيروس كورونا، فيما من المقرر أن تستغرق المرحلة الثانية من التجارب شهرين أو ثلاثة.

يذكر أن "كوفيد – جلوبولين" مركّب على أساس بلازما دم المصابين بفيروس كورونا، المحتوية على الأجسام المضادة للفيروس.

ويشار إلى أن الدواء يخفف من شدة أعراض المرض ويساعد فى تعزيز المناعة حتى الشفاء منه.

 


روسيا

أخبار روسيا

كوفيد – جلوبولين

علاج كورونا

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