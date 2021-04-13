روسيا تعلن انطلاق المرحلة الثانية من اختبار "كوفيد – جلوبولين" لعلاج كورونا

موسكو /أ ش أ/

أعلنت السلطات الصحية فى موسكو، عن انطلاق المرحلة الثانية من اختبار دواء "كوفيد – جلوبولين" لعلاج فيروس كورونا.

وذكر المكتب الصحفى لإدارة الرعاية الصحية فى موسكو - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء - أن التجارب ستشمل 6 مستشفيات فى موسكو تعالج المصابين بفيروس كورونا، فيما من المقرر أن تستغرق المرحلة الثانية من التجارب شهرين أو ثلاثة.

يذكر أن "كوفيد – جلوبولين" مركّب على أساس بلازما دم المصابين بفيروس كورونا، المحتوية على الأجسام المضادة للفيروس.

ويشار إلى أن الدواء يخفف من شدة أعراض المرض ويساعد فى تعزيز المناعة حتى الشفاء منه.