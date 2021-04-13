اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أبريل 2021 12:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء لبنان: تشكيل الحكومة عالق بسبب تعقيدات لا تقيم وزنا لمصالح الشعب

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:04 م
رئيس وزراء لبنان: تشكيل الحكومة عالق بسبب تعقيدات لا تقيم وزنا لمصالح الشعب حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
بيروت /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، أن لبنان يمر بمرحلة خطيرة حيث يستمر تشكيل الحكومة الجديدة عالقا فى حلقة مفرغة بسبب تعقيدات "لا تقيم وزنا للأوضاع الاجتماعية والمعيشية والمالية والاقتصادية للشعب اللبناني".

وقال دياب – فى كلمة ألقاها عبر تطبيق (زووم) خلال حفل الإفطار الافتراضى الذى أقامته اليوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال الأيتام – إن شهر رمضان يأتى هذا العام فى ظل ظروف بالغة الصعوبة وواقع معقد وتحديات غير مسبوقة فى تاريخ لبنان.

وأضاف أن اللبنانيين يدفعون ثمن الصراعات الدائرة والحسابات والمصالح الخاصة التى يقدمها البعض على المصلحة العامة للبلاد.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 8 أشهر وذلك فى أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء فى 10 أغسطس الماضى على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذى وقع فى ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبنانى فى 22 أكتوبر الماضى زعيم تيار المستقبل سعد الحريرى بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذى قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون فى 9 ديسمبر الماضى تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزارى المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التى تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربى والدولى يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح – حتى الآن - الوساطات والمساعى الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومى فى ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسى (التيار الوطنى الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.

 


رئيس وزراء لبنان

أخبار لبنان

لبنان

تشكيل حكومة لبنانية

الشعب اللبناني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حسان دياب: تحديد سقف تصريف أعمال الحكومة المستقيلة فى لبنان يعود للبرلمان

الأربعاء، 24 مارس 2021 03:55 م

إعلان حالة الطوارئ الصحية في لبنان وإقفال تام لمدة 10 أيام بدءا من 14 يناير قابلة للتمديد.. حسان دياب: صرخاتنا ونداءاتنا لكبح تفشي الفيروس لم تقنع عددا كبيرا من اللبنانيين.. وزحام على متاجر الأغذية

الإثنين، 11 يناير 2021 11:00 م

حسان دياب: لم يبق أمامنا لوقف تفشي كورونا سوى فرض إجراءات صارمة

الإثنين، 11 يناير 2021 05:15 م

الأمور خرجت عن السيطرة بلبنان بسبب كورونا.. الرئيس اللبنانى يدعو المجلس الأعلى للدفاع لاجتماع استثنائى لبحث الوضع الصحى.. حسان دياب: لا يوجد أسرة شاغرة بالعناية الفائقة.. وجعجع يطالب الحكومة بقرار الإغلاق التام

الأحد، 10 يناير 2021 09:30 م

حسان دياب: لبنان يمكنه استخدام الاحتياطيات للدعم لستة أشهر أخرى

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:13 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة