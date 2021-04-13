رئيس وزراء كندا: رمضان مبارك وكورونا لن يمنعنا من الاحتفال بقيم الإسلام

كتب محمد تهامى زكى

هنأ رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، وزوجته صوفى، المسلمين فى كندا وفى جميع أنحاء العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن فيروس كورونا "كوفيد - 19" يمنعنا من الاجتماع معا فى رمضان، لكنه لن يمنع المسلمين من الاحتفال بالقيم التى هى من صميم الإسلام.

وقال ترودو، فى كلمة مصورة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "يمنعنا كوفيد -19 من الاجتماع معًا فى رمضان، لكنه لن يمنع المسلمين من الاحتفال بالقيم التى هى فى صميم الإسلام".

وأضاف ترودو: "إلى أولئك الذين يحتفلون فى المنزل وعلى الإنترنت، أتمنى أنا وصوفى السلام والسعادة، رمضان مبارك".



ترودو

يذكر أن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، دعا مؤخرا إلى استجابة عالمية منسقة لضمان حدوث انتعاش اقتصادى سلس بعد انتهاء وباء (كورونا)، وأكد أنه ليس بمقدور بلاده أن تنتصر على فيروس (كورونا) حال لم تتوفر لكافة الدول الموارد اللازمة لكى تتعافى هى أيضا.

وقال زعيم الحزب الليبرالى الحاكم فى البلاد -خلال حديثه أمام اجتماع افتراضى نظمته منظمة الأمم المتحدة: "تريد كندا إيجاد حلول حقيقية تساعد الجميع، بمن فيهم الأكثر ضعفا فى هذا العالم، على التعافى من الأزمة" قائلا "معا، فى اجتماعات كهذا، يمكننا مواصلة بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع".

وشدد ترودو على أربعة مواضيع رئيسية لهذا الاجتماع وهي: "تحسين السيولة العالمية، وإطالة أمد تخفيف عبء الديون وتوسيع نطاقه، وإجراء أوسع عملية إصلاح فيما يتعلق بتخفيف عبء الديون، والنظر فى أهلية الحصول على المساعدات الدولية".