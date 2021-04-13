رئيس وزراء المغرب: تفشى كورونا مقلق والانفراجة تعتمد على أخذ اللقاحات

وصف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، الحالة الوبائية في البلاد بالمقلقة، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات استعدادا لشهر رمضان بهدف الحد من انتشار الوباء، وتداعياته، وتفادي أي انتكاسة في المستقبل.
وأضاف - أمام جلسة عامة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين اليوم الإثنين، والتي قدم خلالها بيانات حول الحالة الوبائية بالمغرب - أن المغرب شهد وفاة 8900 وسجل قرابة نصف مليون إصابة، لافتا إلى أن الأسابيع الخمسة شهدت ارتفاعا بشكل مقلق في حالات الإصابات بعد أربعة أشهر من الانخفاض؛ وهو ما جعل النسب تتزايد أسبوعيا.
وأوضح العثماني أن الأمل والانفراجة تعتمد بشكل كبير على التوسع في حملة التلقيح والتي ستعيد الحياة إلى طبيعتها تدريجيا مع انتظام عملية التطعيم.
رئيس وزراء المغرب: تفشى كورونا مقلق والانفراجة تعتمد على أخذ اللقاحاتالثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:02 ص
رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى
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وصف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، الحالة الوبائية في البلاد بالمقلقة، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات استعدادا لشهر رمضان بهدف الحد من انتشار الوباء، وتداعياته، وتفادي أي انتكاسة في المستقبل.
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