اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:47 م
خالد صلاح
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رئيس الوزراء البريطانى يؤكد الحاجة لتعزيز التعاون مع الأردن

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:00 م
رئيس الوزراء البريطانى يؤكد الحاجة لتعزيز التعاون مع الأردن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ

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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات .
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد أكد جونسون للملك عبدالله دعم المملكة المتحدة لأمن واستقرار الأردن تحت قيادة العاهل الأردني، مؤكدا ضرورة مواصلة تعزيز سبل التعاون في العديد من المجالات المختلفة.
وهنأ جونسون، الملك عبدالله بمناسبة ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية، مشيدا بالعلاقات المتينة التي تربط المملكة الأردنية والمملكة المتحدة.
ومن جانبه، أعرب العاهل الأردني عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لرئيس الوزراء البريطاني، في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.


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