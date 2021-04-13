رئيس الوزراء البريطانى يؤكد الحاجة لتعزيز التعاون مع الأردن

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات .
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد أكد جونسون للملك عبدالله دعم المملكة المتحدة لأمن واستقرار الأردن تحت قيادة العاهل الأردني، مؤكدا ضرورة مواصلة تعزيز سبل التعاون في العديد من المجالات المختلفة.
وهنأ جونسون، الملك عبدالله بمناسبة ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية، مشيدا بالعلاقات المتينة التي تربط المملكة الأردنية والمملكة المتحدة.
ومن جانبه، أعرب العاهل الأردني عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لرئيس الوزراء البريطاني، في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.
رئيس الوزراء البريطانى يؤكد الحاجة لتعزيز التعاون مع الأردنالثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:00 م
رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات .
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الأردن تنفتح فنيا على أفغانستان عبر إقامة عروض فنية وموسيقية بعد الجائحةالثلاثاء، 13 أبريل 2021 07:18 ص
ألمانيا تؤكد أهمية الأردن فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقةالثلاثاء، 13 أبريل 2021 04:13 ص
مفتى الجمهورية لسفير الأردن بالقاهرة: مستعدون للتعاون فى مجال مكافحة التطرفالإثنين، 12 أبريل 2021 02:13 م
استثناءات من الحظر تخص الصلاة والديلفري خلال رمضان فى الأردنالإثنين، 12 أبريل 2021 03:10 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة