دول أمريكا الوسطى تكثف قواتها لمنع تدفق المهاجرين للولايات المتحدة

وكالات

أبرمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقا مع ثلاث دول في أمريكا الوسطى لزيادة عدد قواتها مؤقتا على حدودها، في جهود لمنع تدفق المهاجرين على الحدود الأمريكية.

وأوضحت بساكي أن غواتيمالا وهندوراس تنشران القوات بشكل مؤقت للتعامل مع قافلة كبيرة من المهاجرين نظمت في نهاية مارس، وأعلنت الحكومة المكسيكية زيادة الأمن ونشر قواتها في مارس، مؤكدة أن الهدف "هو زيادة صعوبة خوض الرحلة، وعبور الحدود."

وأضافت أن الاتفاق جاء نتيجة "لسلسلة من المناقشات الثنائية" بين مسؤولين أمريكيين وحكومات الدول الواقعة وسط القارة.