اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حملة تموينية لضبط قضايا المتهمين بالغش التجارى فى الجيزة

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:48 م
حملة تموينية لضبط قضايا المتهمين بالغش التجارى فى الجيزة حملة تموينية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لمواجهة حالات الغش التجاري بالمنتجات الغذائية، التى يطرحها بعض التجار، مستغلين إقبال المواطنين على الشراء خلال شهر رمضان.

أسفرت حملة استهدفت عدة أسواق ومحلات تجارية بمحافظة الجيزة، عن تحرير 92 قضية غش تجاري، وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، ولحوم ودواجن مجمدة بدون بيانات، بالإضافة إلى تحرير قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإغلاق منشآت بدون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


حملة تموينية

مباحث التموين

تموين الجيزة

غش تجاري بالجيزة

حملة امنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة