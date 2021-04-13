حملة تموينية لضبط قضايا المتهمين بالغش التجارى فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يواصل ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لمواجهة حالات الغش التجاري بالمنتجات الغذائية، التى يطرحها بعض التجار، مستغلين إقبال المواطنين على الشراء خلال شهر رمضان.

أسفرت حملة استهدفت عدة أسواق ومحلات تجارية بمحافظة الجيزة، عن تحرير 92 قضية غش تجاري، وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، ولحوم ودواجن مجمدة بدون بيانات، بالإضافة إلى تحرير قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإغلاق منشآت بدون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.