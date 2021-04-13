اليوم السابع
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حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات وتطهير البؤر الإجرامية فى الجيزة

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:41 م
حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات وتطهير البؤر الإجرامية فى الجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت مديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات الأمنية، لتطهير بؤر تجارة المواد المخدرة، ومطاردة حائزيها بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 26 متهما بحوزتهم كميات من الأستروكس، والحشيش، والهيروين، والأقراص المخدرة.

وتحفظ رجال المباحث على مبالغ مالية، وهواتف محمولة بحوزة المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للاتجار بها، والهواتف لتسهيل التواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية من حصيلة بيع المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

 


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