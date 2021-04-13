حظر تجول بالمدن الكبرى بولاية مينيسوتا الأمريكية بسبب احتجاجات ضد العنصرية

وكالات

فرضت السلطات في 3 مقاطعات بولاية مينيسوتا الأمريكية حظر التجول في أعقاب مقتل مواطن من أصل إفريقي على يد الشرطة في مدينة بروكلين سينتر يوم الأحد.

وأعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز عن فرض حظر التجول في مقاطعات هينيبين ورامسي وأنوكا اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

وقبل ذلك، أعلن عمدة مدينة مينيابوليس أكبر مدينة في مينيسوتا، وعمدة سانت بول عاصمة الولاية، عن الإجراء ذاته في مدينتيهما.

وقررت السلطات منح إعفاءات من حظر التجول للصحفيين وأفراد الهيئات الأمنية وخدمات الطوارئ والأشخاص المتوجهين من وإلى أماكن عملهم.