اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:39 م
خالد صلاح
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حركة طالبان تقتل 3 من جنود الجيش الأفغانى

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:29 م
حركة طالبان تقتل 3 من جنود الجيش الأفغانى طالبان - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قُتل ثلاثة أفراد من الجيش الأفغاني برصاص مسلحي حركة طالبان في منطقة زيباك بإقليم بدخشان.
 
وقال محمد نزاري المتحدث باسم حاكم بدخشان في تصريحات أوردتها وكالة أنباء"خاما برس" الأفغانية، إن الحادث وقع صباح اليوم الثلاثاء في قرية "تيزاب" التابعة للإقليم الشمالي، وأن الجنود القتلى جاءوا إلى بدخشان من إقليمي باكتيا وقندهار لقضاء إجازاتهم مع أفراد عائلاتهم.
 
وبحسب ما ورد، أسرت طالبان جنود الجيش الأفغاني وهم في طريقهم إلى منطقة وردوج، قبل إطلاق النار عليهم
ووقع الحادث عقب مقتل 10 جنود من الجيش الأفغاني وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم لطالبان في إقليم بلخ شمال البلاد الليلة الماضية.
 
وتشير التقارير إلى أن المتمردين اختطفوا خمسة آخرين من قوات الأمن واحتجزوا رهائن ولم يعلق المسؤولون المحليون بعد على الهجوم، لكن طالبان أعلنت مسؤوليتها عن مقتل 10 جنود في إقليم بلخ الشمالي.

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