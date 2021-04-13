حبس سائق ووالده مزقا جسد زميلهما بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف فى الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

أمر المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بحبس سائق ووالده مزقا جسد زميلهما فى مشاجرة نشبت بينهما بموقف الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة بالقلوبية، بسبب أولوية تحميل الركاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما وجهت النيابة باستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وكان قد مزق سائق ووالده جسد سائق زميلهما بـ"مطواة" فى مشاجرة بينهما بموقف الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة بالقلوبية، بسبب أولوية تحميل الركاب، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إشارة من المستشفى بوصول "ح ع " 17 سنة سائق، جثة هامدة إثر طع فى الصدر والفخذ الأيمن.

انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المتوفى تشاجر مع كل من "م ف" 21 سنة، سائق، ووالده "ف ب" فى موقف الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة، بسبب أولوية تحميل الركاب، فقام المتهمان بطعنه بسكين، وتم ضبط المتهمين، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.