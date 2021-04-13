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جناية وحكاية.. جريمة عمارة الإيموبيليا وحقيقة ظهور أشباح داخل شقة 58.. فيديو

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 05:10 م
جناية وحكاية.. جريمة عمارة الإيموبيليا وحقيقة ظهور أشباح داخل شقة 58.. فيديو عمارة الإيموبيليا
كتب كريم صبحى - أحمد عبد الهادى

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يقدم "اليوم السابع" حلقات جناية وحكاية فى شهر رمضان، نحكى فيها عن أهم القضايا وجرائم القتل التى وقعت فى الماضى، وأثارت وقتها الجدل وهزت الرأى العام.

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فيلم مقتبس عن الجريمة الحقيقية للمخرج خالد الحجر
 

فى الحلقة الأولى، نكشف فيها عن جريمة الإيموبيليا، وهى جريمة قتل وقعت فى أشهر وأضخم عمارة بوسط البلد، تلك العمارة التي سكنها كبار المشاهير في الماضي منهم الفنان أنور وجدى وليلى مراد والفنان محمود المليجي وغيرهم من كبار الفنانين.

 

الجريمة وقعت عام 1996 فى الشقة رقم 58 بعمارة الايموبيليا، حيث تم قتل سمسار وخادمة. 

 

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وتعود أحداث الجريمة عندما تلقت أجهزة الأمن وقتها بلاغا بالعثور على جثة سمسار وخادمة مقتولين فى عمارة الإيموبيليا، وتم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم شخص كان مستأجر لشقة فى العمارة ونشأت علاقة بينه وبين الخادمة، لكن وقعت خلافات بينهما أدت لنشوب مشاجرة قام على إثرها المتهم بقتل الخادمة وخنقها، وعندما حاول السمسار معاتبته قتله هو الآخر وفر هاربا، إلى أن تم القبض على المتهم وإحالته للمحاكمة.

 

ومن يوم الحادث، تحدث بعض سكان عمارة الإيموبيليا عن وجود أشباح وأصوات غريبة، تصدر من الشقة مسرح الجريمة، منها ان يتوقف فجأة الأسانسير عند الطابق الخامس وهو مكان الشقة وهو ما دفع المخرج خالد الحجر وهو أحد سكان العمارة عن عمل فيلم بعنوان جريمة الايموبيليا .

 

وقال المخرج خالد الحجر لـ"اليوم السابع" أنه اشترى شقة الفنانة ليلى مراد ويقيم فيها حتى الآن بعمارة الإيموبيليا بالطابق 11   والجريمة وقعت في الطابق 5 راح ضحيتها سمسار وخادمة قتلهم مستأجر شقة فى العمارة بسبب علاقة أثمة نشأت بين المستأجر والخادمة.

 

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الفنانين الذين عاشوا فى عمارة الايموبيليا
 

وأضاف: "تعد عمارة الإيموبيليا أضخم عمارة عرفتها محافظة القاهرة حيث تبلغ مساحتها 5444 مترًا مربعًا كما تعد أول عمارة تأخذ الشكل الإنسيابى وتتجرد من التفاصيل الزخرفية الكلاسيكية التي كانت تتمتع بها المباني في ذلك الوقت وقد أطلق عليها هرم مصر الرابع".

 

وسكن معظم أهل الفن شقق بعمارة الإيموبيليا ومنهم نجيب الريحاني ومحمد فوزي وأنور وجدي وليلى مراد ومحمود المليجي ومحمد عبد الوهاب وماجدة الصباحي وكاميليا فكرى أباظة - كاميليا - هنري بركات - أسمهان - أحمد سالم - آسيا دانمر - توفيق الحكيم بالإضافة إلى عدد من السياسيين مثل فؤاد سراج الدين أحد قيادات حزب الوفد وإبراهيم باشا عبدالهادي رئيس وزراء مصر وغيرهم.

 

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الفنانة ليليى مراد وانور وجدى احد سكان عمارة الايموبيليا فى الماضى
 

عمارة الإيموبيليا كانت ملك الاقتصادي والرأسمالي وصاحب الشركات الضخمة الشهيرة عبود باشا الذي كانت تقدر ثروته وقتها بـ 30 مليون دولار أمريكي، قبل أن تؤول إلى شركة الشمس .

 

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 الفنان محمد فوزى احد سكان العمارة فى الماضى 
 

تعد عمارة الإيموبيليا أضخم عمارة عرفتها محافظة القاهرة حيث تبلغ مساحتها 5444 مترًا مربعًا كما تعد أول عمارة تأخذ الشكل الانسيابي وتتجرد من التفاصيل الزخرفية الكلاسيكية التي كانت تتمتع بها المباني في ذلك الوقت وقد أطلق عليها هرم مصر الرابع.

 

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عمارة الايموبيليا فى بداية انشائها
 

 

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عمارة الايموبيليا

المخرج خالد الحجر

جريمة الايموبيليا

حلقات جناية وحكاية

اشباح في عمارة الايموبيليا

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