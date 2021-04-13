جمارك المطار تضبط محاولتي تهريب كمية من المشغولات الذهبية وأقراص مخدرة

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولتي تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة، وعدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976، بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994، بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى المحاولة الأولي، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة المصرية القادمة من برلين، استوقف أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى .

وبالعرض على صبحي ربيع مدير الجمرك، قرر تكليف أحمد سمير وأحمد الجوادي تحت إشراف ووائل محمد إمبابي مدير الحركة بصالة الوصول، بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود 231 قرص من أقراص الترامادول المخدرة داخل كيس مخبأه في ملابسه التي يرتديها .

وفى المحاولة الثانية، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران شركة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، اشتبه أحمد الجوادي فى راكب من جنسية عربية ( جواهرجى) أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى ، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أمجد رفعت مسئول الفحص بالأشعة فأفاد بعدم وجود شيء مخالف.

وبالعرض على صبحي ربيع، قرر تكليف أسماء عزمي مأمور الجمرك بإشراف وائل إمبابي مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب يدويا، فتبين وجود 10 خواتم ودلايات مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة، بوزن 104 جرام و455 قطعة (بونطة ومازورة )، من المستلزمات المستخدمة في ورش المعادن الثمينة والمشغولات في حقيبة صغيرة يحملها الراكب .

قرر أحمد عبدالفتاح طه، مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 37 و38 لسنة 2021، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.