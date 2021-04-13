جامعة القاهرة تحتفل بتوزيع جوائز مسابقة "أفضل تلاوة للقرآن".. فيديو وصور

كتب محمد صبحى

احتفلت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت بتوزيع جوائز مسابقة "أفضل تلاوة للقرآن الكريم" التي أطلقتها الجامعة خلال شهر رمضان الماضي Online، لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب الجامعات المصرية وخريجيها، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية كفاءات وقدرات جيل الشباب في جميع المجالات.





وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مسابقة "أفضل تلاوة للقرآن الكريم" تهدف إلى فهم القرآن وليس حفظه وإتقانه فقط، واستعادة روح مدرسة الكبار الخمسة وتلقائية الاداء، وعدم التشدق بالقرآن، وتنمية حب القرآن الكريم لدى جيل الشباب، وتقديم جيل جديد من القراء الشباب يستلهمون روح كبار المقرئين دون تقليد، ويقدمون قراءة صحيحة بأداء جاذب ومتميز، وتنمية قدرتهم على تدبر معاني آيات القرآن الكريم، والاقتداء بما نصت عليه، والتمسك بالأخلاق الحميدة وقيم التسامح والإنسانية التي يدعو إليها ديننا الإسلامي العظيم.



وأكد رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن الجامعة، على ضرورة دعم التأثير الإيجابي للقرآن الكريم على فكر وسلوك شبابنا، الذين يمثلون مستقبل الوطن خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات، موضحا أهمية القرآن الكريم وحفظه وفهم معانيه والعمل به حتى ينتفع الحافظ من حفظه للقرآن الكريم، وبما يساهم في غرس الثقافة الإسلامية في الأجيال القادمة، لافتا إلى أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم ليُتلى ويتم تدبُر معانيه، والسير على نهجه، في المحبة والاحترام والتعاون وروح البذل والعطاء.



وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالمستوى المتقدم للمتسابقين في حفظ القرآن الكريم، وتميز أدائهم وحفظة وتمكنهم من قواعد التلاوة، بما يعكس الجهود المبذولة لخدمة القرآن الكريم والعمل به، وحثهم على التمسك به وتدبره، مشيرا إلى أن المسابقة شهدت مشاركة كبيرة من حفظة القرآن الكريم، مؤكدا على ضرورة العناية بالقرآن الكريم وفهمه الصحيح، ونشر الثقافة الإسلامية ونشر رسالتها، بما يجسد أهدافها في خدمة المجتمع، والمساهمة في نهضة الوطن والأمة العربية والإسلامية.



وفي نهاية الحفل، تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مسار من مسارات المسابقة ومنحهم درع جامعة القاهرة، إلى جانب شهادات تقدير على جميع الفائزين، بالإضافة إلى حصول الفائز الأول من الطلاب والخريجين على 10 آلاف جنيه لكل منهما، والثاني 5 آلاف جنيه، والثالث 3 آلاف جنيه، فيما يحصل الفائزون من الرابع حتى العاشر على ألف جنيه، وباقي الفائزين على جائزة خاصة قيمتها مبلغ 500 جنيه لكل منهم.



يُشار إلى أن مسابقة "أفضل تلاوة للقرآن الكريم" التي أطلقتها الجامعة شارك فيها 371 متسابقًا من طلاب وأساتذة الجامعات المصرية، تتضمن مسارين، المسار الأول خاص بالطلاب وبلغ عددهم 318 طالبا، منهم 188 طالبا من جامعة القاهرة، و130 من طلاب الجامعات المصرية وبينها جامعة الأزهر، والمسار الآخر خاص بالأساتذة والعاملين والكبار، حيث تقدم 53 متسابقا منهم 19 من جامعة القاهرة، و34 متسابقا من خارجها، وضمت لجنة التحكيم عددا من الأساتذة المتخصصين والقراء وممثلين للأزهر ووزارة الأوقاف.



احد الفائزين بمسابقة القرآن الكريم يلتقط صورة سيلفى مع رئيس جامعة القاهرة



الخشت يكرم أحد قيادات الأوقاف



الفائزين بمسابقة جامعة القاهرة للقران الكريم



توزيع الجوائز