تعرف على حقيقة إنتحار فرد شرطة بالغربية

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره بأحد المواقع الإخبارية تحت عنوان ( إستعجال التحريات حول إنتحار فرد شرطة أثناء التحقيق معه فى الغربية )، موضحاً أن المتوفى مواطن سبق له العمل بهيئة الشرطة وتم فصله ، وهو ما يؤكد عدم دقة ما تم نشره.