تعرف على حقيقة إنتحار فرد شرطة بالغربية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره بأحد المواقع الإخبارية تحت عنوان ( إستعجال التحريات حول إنتحار فرد شرطة أثناء التحقيق معه فى الغربية )، موضحاً أن المتوفى مواطن سبق له العمل بهيئة الشرطة وتم فصله ، وهو ما يؤكد عدم دقة ما تم نشره.
حملات أمنية_أرشيفية
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