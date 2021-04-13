اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:58 م
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تعرف على حقيقة إنتحار فرد شرطة بالغربية

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 09:05 م
تعرف على حقيقة إنتحار فرد شرطة بالغربية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره بأحد المواقع الإخبارية تحت عنوان ( إستعجال التحريات حول إنتحار فرد شرطة أثناء التحقيق معه فى الغربية )، موضحاً أن المتوفى مواطن سبق له العمل بهيئة الشرطة وتم فصله ، وهو ما يؤكد عدم دقة ما تم نشره.

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جرائم

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الغربية

حوادث

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