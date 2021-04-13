اليوم السابع
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تحرير 11878 محضر عدم ارتداء كمامة و146 قضية تداول شيشة

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:34 ص
تحرير 11878 محضر عدم ارتداء كمامة و146 قضية تداول شيشة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط 11878 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 11798 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 80 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 597 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 146 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات1009 شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 

 


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