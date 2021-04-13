تجديد حبس شاب شرع فى قتل صديقه بسبب خلافات بينهما بالبدرشين 15 يوما

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس شاب متهم بالشروع فى قتل جاره بالبدرشين، بعدما اعتدى المتهم على المجنى عليه بأداة حديدية أعلى رأسه، بعد مشاجرة نشبت بينهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم يبلغ من العمر 28 عاما، والمجني عليه فى العقد الرابع من عمره، ومقيمان بقرية دهشور بمنطقة العزبة القبلية.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما طلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالة المصاب.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، واقتياده إلي ديوان المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات، فيما تم نقل المجني عليه إلي مستشفى قصر العيني، لإجراء الإسعافات اللازمة له.