تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بهتك عرض 4 رجال لجلسة 16 يونيو المقبل

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة طبيب الأسنان المتهم بهتك عرض 4 رجال، لجلسة 16 يونيو المقبل، وكان المستشار حسن أبو العنين، محامى المجنى عليهم بقضية الطبيب المتحرش، أكد أنه سيترافع مطالباً بالحق المدنى للمجنى عليهم أمام المحكمة.

وكانت أمرت "النيابة العامة"، بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى "محكمة الجنايات المختصة" لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض 4 رجال بالقوة.

وأقامت "النيابة العامة" الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف.