اليوم السابع
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بايدن يعتزم سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الـ11 من سبتمبر

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 09:00 م
بايدن يعتزم سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الـ11 من سبتمبر جو بايدن الرئيس الأمريكى
كتب وكالات

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قالت مصادر مطلعة،  إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيسحب كافة القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الـ11 من سبتمبر 2021، وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أكد أن القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان، دون أن يذكر أى موعد محدد لذلك، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وقال بايدن مؤخرا، إنه "سيكون من الصعب الالتزام بالموعد المحدد للانسحاب من أفغانستان، فى الـ1 من مايو المقبل"، لكن القوات الأمريكية ستنسحب من هناك "بشكل آمن ومنظم".

 

وأضاف: "سننسحب بالتأكيد، لكن السؤال متى سيحدث ذلك".

 

يذكر أن الاتفاق الذى عقدته إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب مع حركة "طالبان" فى فبراير 2020، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 1 مايو المقبل، فيما هناك شكوك بأن يتم الانسحاب فى موعده.

 

 


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