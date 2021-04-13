اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أبريل 2021 07:17 م
خالد صلاح
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بايدن يؤكد التزام أمريكا الثابت تجاه أوكرانيا خلال اتصال هاتفى مع بوتين

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 06:17 م
بايدن يؤكد التزام أمريكا الثابت تجاه أوكرانيا خلال اتصال هاتفى مع بوتين الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ ش أ

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أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلاله عددًا من القضايا الإقليمية والعالمية. 
وأكد بايدن - حسب بيان منشور على موقع البيت الأبيض - التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وأعرب عن قلق الولايات المتحدة إزاء الحشود العسكرية الروسية المفاجئة في شبه جزيرة القرم المحتلة وعلى حدود أوكرانيا، داعيا روسيا إلى تهدئة التوترات. 
وأعاد بايدن التأكيد على هدفه المتمثل في بناء علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا بما يتفق مع المصالح الأمريكية، واقترح عقد اجتماع قمة في دولة ثالثة في الأشهر المقبلة لمناقشة النطاق الكامل للقضايا التي تواجه الولايات المتحدة وروسيا. 
وشدد بايدن أيضًا على أن الولايات المتحدة ستتصرف بحزم للدفاع عن مصالحها الوطنية ردًا على تصرفات روسيا، مثل الاختراقات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات. 


جو بايدن

أمريكا

فلاديمير بوتين

أوكرانيا

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