اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النقض تؤيد الإعدام والمشدد للمتهمين فى خلية ميكروباص حلوان

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:45 م
النقض تؤيد الإعدام والمشدد للمتهمين فى خلية ميكروباص حلوان محكمة النقض
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة النقض، برفض طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ميكروباص حلوان، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان فى 9 يناير من عام 2016، وتأييد الأحكام الصادرة من دائرة الإرهاب بطره في حق المتهمين بالإعدام والمشدد.
 
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني قضت بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان. 
 
تضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا اتهام 32متهم بأنهم خلال الفترة من 2015 حتى4 اكتوبر 2016 بمحافظتي القاهره والجيزة من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظوره تهمل على منع موْسسات الدوله والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها ، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثالث والعشرين شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين ماوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.

النقض

الارهاب

ميكروباص حلوان

الاخوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"النقض" ترسى مبدأ قضائياَ جديدا في قضايا القتل العمد: الخلافات السابقة ليست دليلا قاطعا علي توافر نية ازهاق الروح.. والحيثيات تؤكد: نية القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر.. و3 أمورتحدد نية القتل

الأربعاء، 07 أبريل 2021 12:00 م

مفاجأة تهم الملايين.. هل يعتبر الجهل بالقانون "عذراَ"؟.. المشرع لا يعتبره مانعا من المسئولية.. ومحكمة النقض ترسي قاعدة في منتهى الأهمية: "الجهل بأي قانون عدا "العقوبات" مقبول ويجعل الواقعة غير مؤثمة"

الأحد، 27 ديسمبر 2020 11:00 م

النقض ترسى مبدأ قضائياَ جديداَ.. القبض على متهم بعلبة مدون عليها اسم برشام مخدر غير كافى لتوافر حالة التلبس..والحيثيات تؤكد: تقدير ظروف وملابسات القضية متروك للمحكمة شرط أن تكون الأسباب والاعتبارات "صالحة"

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 10:00 م

النقض ترسى مبدأ قضائياَ فى القتل بالسلاح النارى.. عدم اشتراط ضبط السلاح الناري الذى استخدمه المتهم فى قتل أو إصابة المجني عليه.. والحيثيات تؤكد: جواز الاستناد لأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية للجريمة

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة