الملك سلمان يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

إيهاب محمد

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى عموم المسلمين تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

واستهل العاهل السعودى تهنئته على حسابه فى تويتر قائلا: "نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء، كل عام وأنتم بخير".



الملك سلمان

في سياق آخر، أعدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، حزمة من الخدمات المقدمة فى المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وتوفير جميع الخدمات التوجيهية والإرشادية في المسجد الحرام وتسخيرها لخدمة المصلين والمعتمرين خلال أداء نُسكهم وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة.

خصصت الوكالة جميع خدماتها ممثلة فى الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب والإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد والإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام وفق الخطط والرؤى المعدة لذلك.

وتقوم الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بتسجيل تلاوات أئمة المسجد الحرام وتسجيل الخطب ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العالم أجمع مستثمرةً فى ذلك التقنيات الحديثة لتحقيق الرسالة السامية لمنبر الحرمين الشريفين.

فيما أتاحت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب جميع برامجها - عن بعد - واستمرار حلقات تعليم القرآن الكريم وتلاوته بجميع مساراتها، وذلك حرصًا منها على ملء أوقات قاصدي المسجد الحرام بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.