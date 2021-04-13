المكسيك وهندوراس وجواتيمالا يشددون الرقابة على الحدود لوقف أزمة الهجرة

فاطمة شوقى

تصاعدت أزمة الهجرة الغير شرعية على حدود الولايات المتحدة الامريكية، وتمكنت إدارة الرئيس الأمريكى جو بادين من بدء التزام تجاه حكومات المكسيك وهندوراس وجواتيمالا لتعزيز حدودها وتشديد المراقبة، حيث أن كلا منهم قام بإرسال المزيد من القوات لوقف الهجرة الغير شرعية.

وقال تايلر موران، مستشار الرئيس لقضايا الهجرة ، إن رؤساء دول المكسيك وجواتيمالا وهندوراس وافقوا بالفعل على زيادة العناصر الأمنية لتعزيز المراقبة فى نقاط العبور على الطريق، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأكدت هذا الأمر المتحدثة باسم البيت الأبيض ، جين باسكي ، التي أكدت أن إدارة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في المكسيك لديها 10000 جندي يرتدون الزي الرسمي على حدودها مع جواتيمالا ، أي أكثر من 1200 من الذين تم الإبلاغ عنهم في 22 مارس.

وسجل الشهر الماضي الرقم القياسي لعمليات العبور غير الشرعية إلى الولايات المتحدة في السنوات الخمس عشرة الماضية. احتجز وكلاء الهجرة أكثر من 300172 مهاجر من بينهم 18800 قاصر وصلوا بمفردهم وأصبحوا وجه ظاهرة 2021.

وصرح تايلر موران أن الاتفاقية ستمنع المتاجرين بالبشر والمهربين والكارتلات من "استغلال القصر في طريقهم" وأن الإجراءات "ستحميهم" أيضًا.

وردت حكومة المكسيك ، من خلال وزارة الخارجية ، بعد ظهر أمس الاثنين على إعلان البيت الأبيض بتأهيل الزيادة المفترضة في القوات. وقال البيان "المكسيك ستحافظ على الانتشار الحالي للقوات الفيدرالية في منطقتها الحدودية ، بهدف تطبيق تشريعات الهجرة الخاصة بها"، وإدارة لوبيز أوبرادور "تؤكد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الحل الأساسي الوحيد لظاهرة الهجرة ".

وأجرت نائبة الرئيس كامالا هاريس ، التي كلفها بايدن للتعامل مع الوضع على الحدود ، مكالمة مع الرئيس لوبيز أوبرادور الأربعاء الماضى، واتفقا على العمل معا من أجل "مكافحة تهريب البشر والاتجار بالبشر". كما أبلغ هاريس الرئيس المكسيكي بالجهود "الهادفة إلى زيادة المساعدة الإنسانية" ، وهو استثمار أكبر موجه إلى بلدان المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى ، التي تعاني من مستويات عالية من الفقر وانعدام الأمن باعتبارهما المحركين الرئيسيين للطرد.

خلال شهر مارس ، زادت المكسيك من عدد المداهمات والعمليات للحد من الاتجار غير المشروع بالبشر ، لكنها لم تسفر عن النتائج المتوقعة بسبب القيود التي فرضها الوباء والظروف المحدودة لمراكز الاحتجاز في الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية. يبدو أن الأمور قد تغيرت في أبريل بفضل ضغوط السلطات الأمريكية على الجيران. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي يوم الاثنين إن زيادة عدد عناصر الحرس الوطني المكسيكي على الحدود مع جواتيمالا ضاعف عدد الاعتقالات اليومية في المنطقة. في نهاية هذا الأسبوع ، على سبيل المثال ، أنقذ موظفو معهد الهجرة 136 شخصًا من منزل آمن في ولاية تلاكسكالا ، وسط المكسيك ، حيث كان 68 شخصًا من نوى الأسرة و 19 طفلاً بمفردهم.