وردا على سؤال بهذا الصدد، قال بيسكوف - فى إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء، " يتم استخدام القيود على روسيا من قبل عدد كبير من الدول وتتجلى هذه القيود فى أشكال وصيغ مختلفة، وهذه عملية لا يمكن التنبؤ بها".

وأضاف المتحدث الصحفى للكرملين " فى إطار هذه العملية ومع الأخذ فى الاعتبار هذا النمط من السلوك غير الودى، الذى يصل أحيانا إلى العدائية، لا يمكن استبعاد أى شىء ".

وتابع بيسكوف " أن أفضل طريقة للتحوط من جميع المخاطر هى إنشاء منظومة تعوض الافتقار إلى خدمة معينة أو شكل من أشكال دعم الأنشطة المالية، أى أنظمة لتعزيز السيادة فى القطاعات الاقتصادية والبنكية وغيرها".