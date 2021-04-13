قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف إنه لا يستبعد وضع قيود على استعمال أنظمة الدفع "فيزا" و"ماستركارد" فى روسيا.
وردا على سؤال بهذا الصدد، قال بيسكوف - فى إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء، " يتم استخدام القيود على روسيا من قبل عدد كبير من الدول وتتجلى هذه القيود فى أشكال وصيغ مختلفة، وهذه عملية لا يمكن التنبؤ بها".
وأضاف المتحدث الصحفى للكرملين " فى إطار هذه العملية ومع الأخذ فى الاعتبار هذا النمط من السلوك غير الودى، الذى يصل أحيانا إلى العدائية، لا يمكن استبعاد أى شىء ".
وتابع بيسكوف " أن أفضل طريقة للتحوط من جميع المخاطر هى إنشاء منظومة تعوض الافتقار إلى خدمة معينة أو شكل من أشكال دعم الأنشطة المالية، أى أنظمة لتعزيز السيادة فى القطاعات الاقتصادية والبنكية وغيرها".
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