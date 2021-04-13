القبض على المتهمين بخنق مسنة وإشعال النيران فيها لسرقتها بالزيتون

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 4 أشخاص، لاتهامهم بخنق مسنة، لسرقة محتويات شقتها، وإشعال النيران بالشقة لإخفاء جريمتهم، بمنطقة الزيتون.

تقلت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتدادة، واتمام عملية إخماد حريق، وبالفحص تبين العثور على جثة مسنه متفحمة داخل الشقة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت المعاينة، أن المسنة تقيم بمفردها داخل الشقة، ووجود شبة جنائية في الواقعة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران، وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

ومن خلال إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بقصد السرقة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وأضاف المتهمون، أنهم تسللوا لداخل الشقة، وعند البحث عن الأموال استيقظت الضحية من نومها فقاموا بخنقها خوفاً من افتضاح أمرهم، وتابعوا المتهمين أنهم أشعلوا النيران في الشقة لتضليل رجال البحث وإبعاد أى شبهة جنائية ضدهم وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.