العراق يتهم فيسبوك بالتساهل مع التلاعب السياسى بالرأى العام

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اتهم مركز الإعلام الرقمي في العراق موقع (فيسبوك) بالتساهل مع التلاعب السياسي بالرأي العام في البلاد من خلال نشر معلومات مضللة عبر منصات الإعلام الاجتماعي.

وأوضح المركز -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء أنه رصد نشاطًا مستمرًا لصفحات بأسماء عامة نشرت معلومات مزيفة أو خادعة تم نفيها لاحقا من قبل مصادر رسمية بالعراق أو جهات تحقيق مستقلة، مشيرًا إلى أن فيسبوك لم يتخذ أي إجراء بحق هذه الصفحات أو الحسابات حتى ولو كان تنبيهًا على المنشور باحتوائه على معلومات مضللة كما تفعل في بعض الدول.

وأشار إلى خطورة قيام فيسبوك بالسماح لمثل هذه السلوكيات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المبكرة بالعراق، داعيًا الجهات المسؤولة على نزاهة الانتخابات بالتصرف لضمان حماية الناخب العراقي من المعلومات المزيفة أو المضللة التي تُبث وتؤثر في سير العملية الانتخابية.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد نشرت تقريرًا أظهر الانتهاكات الجسيمة ل‍فيسبوك في البلدان الفقيرة والصغيرة، في حين تصرفت الشركة بسرعة لمعالجة التلاعب السياسي الذي يؤثر على دول (الولايات المتحدة - تايوان - كوريا الجنوبية - بولندا)، بينما كانت تتحرك ببطء أو لا تتحرك على الإطلاق في حالات مثل (أفغانستان - العراق - منغوليا - المكسيك - معظم دول أمريكا اللاتينية)، وذلك وفقًا لوثائق داخلية من فيسبوك.

ووفقًا لتقرير الجارديان، فإن فيسبوك لم تتخذ اجراءً فوريًا بعد اكتشاف وجود 1700 حساب وهمي تعمل على دعم شخصية سياسية بالعراق إبان تظاهرات أكتوبر 2019 كما أنها وجدت شبكتين على المنصة تمارس التلاعب السياسي لكن فيسبوك لم تقم بحذفها.