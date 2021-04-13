اليوم السابع
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الطب الشرعى يعد تقريرا حول تشريح جثة سائق قتله عاطلان فى 6 أكتوبر

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 03:00 ص
الطب الشرعى يعد تقريرا حول تشريح جثة سائق قتله عاطلان فى 6 أكتوبر مصلحة الطب الشرعى ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال الطب الشرعي بالجيزة، على إعداد تقرير الصفة التشريحية لجثة سائق توكتوك قتل على يد عاطلين، لسرقته بالإكراه في مدينة 6 أكتوبر. ومن المقرر أن يحدد تقرير الصفة التشريحية الخاص أسباب الوفاة، والإصابات التى لحقت بالمتهم وأسفرت عن مقتله.

 

وكشفت التحقيقات أن عاطلين استدرجا سائق توكتوك، بمدينة أكتوبر لسرقته بالإكراه، تحت تهديد بندقية خرطوش، إلا أنه قاومهما. وأضافت التحقيقات أن أحد المتهمين أطلق عليه النار ليسقط غارقا في بركة من الدماء، ويفارق الحياة، وفر المتهمان من مكان الحادث، إلا أن قوات الأمن ضبطتهما.

 


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