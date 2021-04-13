اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أبريل 2021 04:17 م
خالد صلاح
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الصين تحذر المنصات على الإنترنت من الممارسات المناهضة للمنافسة

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:51 م
الصين تحذر المنصات على الإنترنت من الممارسات المناهضة للمنافسة شركة على بابا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أمرت هيئة تنظيم السوق في الصين الشركات الكبرى على الإنترنت بإجراء عمليات تفتيش ذاتية لضمان الامتثال لقواعد المنافسة، وذلك بعد قرار تغريم شركة (علي بابا) العملاقة للتجارة الإلكترونية 2.75 مليار دولار. 
 
وقالت الإدارة الصينية لتنظيم السوق إنها حذرت ما يقرب من 36 شركة على الإنترنت من أجل التوقف عن استخدام ممارسات محظورة مثل إجبار البائعين على استخدام منصتهم بشكل حصري.
 
وأمرت الإدارة الشركات بإجراء عمليات تفتيش ذاتية في غضون شهر واحد، محذرة من "عقوبة شديدة" لأي شركة لا تزال تنتهك القواعد.
 
الجدير بالذكر أن في فبراير الماضي أصدرت الصين إرشادات جديدة لمكافحة الاحتكار تستهدف منصات الإنترنت.

الصين

التجارة الالكترونية

مكافحة الاحتكار

على بابا

هيئة تنظيم السوق

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