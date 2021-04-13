الشرطة المغربية تفك لغز اختفاء قاصرين في الرباط

وكالات

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينتي الرباط وطنجة المغربيتين من تحديد مكان تواجد قاصرين يبلغان من العمر 16 عاما، اختفيا في ظروف مشكوك فيها.

أضافت: "الاختفاء استدعى القيام بمجموعة من الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي مكنت من تحديد مكان تواجد القاصرين بمدينة طنجة مساء أمس الأحد، قبل أن يتم استرجاعهما في صحة جيدة ودون أن يكونا تعرضا لأي اعتداء".

وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث على أن يتم استدعاء القاصرين والاستماع لهما بحضور أولياء أمورهما من قبل فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث، بهدف تحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرتها مقر سكنهما بمدينة الرباط، وبيان الغرض من التوجه إلى مدينة طنجة.

وشددت الشرطة على أن الهدف من التحقيق، هو "التأكد فيما إذا كانت لهذه المغادرة الطوعية أي شبهة غير طبيعية".