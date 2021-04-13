اليوم السابع
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الشرطة المغربية تفك لغز اختفاء قاصرين في الرباط

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 06:10 ص
الشرطة المغربية تفك لغز اختفاء قاصرين في الرباط الشرطة المغربية - أرشيفية
وكالات

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تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينتي الرباط وطنجة المغربيتين من تحديد مكان تواجد قاصرين يبلغان من العمر 16 عاما، اختفيا في ظروف مشكوك فيها.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن "بلاغا وصل إلى مصالح الأمن بمدينة الرباط حول اختفاء طفل وطفلة، بعد مغادرتهما المؤسسة التعليمية التي يدرسان بها، دون أن يتم الاهتداء إلى مكان تواجدهما".

أضافت: "الاختفاء استدعى القيام بمجموعة من الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي مكنت من تحديد مكان تواجد القاصرين بمدينة طنجة مساء أمس الأحد، قبل أن يتم استرجاعهما في صحة جيدة ودون أن يكونا تعرضا لأي اعتداء".

وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث على أن يتم استدعاء القاصرين والاستماع لهما بحضور أولياء أمورهما من قبل فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث، بهدف تحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرتها مقر سكنهما بمدينة الرباط، وبيان الغرض من التوجه إلى مدينة طنجة.

وشددت الشرطة على أن الهدف من التحقيق، هو "التأكد فيما إذا كانت لهذه المغادرة الطوعية أي شبهة غير طبيعية".

 

المغرب

اختفاء قاصرتين بالرباط

الشرطة المغربية

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