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السودان: فشل مفاوضات سد النهضة سببه إصرار إثيوبيا على عدم تغيير منهجية التفاوض

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:15 م
السودان: فشل مفاوضات سد النهضة سببه إصرار إثيوبيا على عدم تغيير منهجية التفاوض الدكتور ياسر عباس وزير الرى السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

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أكد وزير الرى السودانى الدكتور ياسر عباس، فشل التفاوض الذى رعته دولة الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الحالي، نظرا لإصرار إثيوبيا على عدم تغيير منهجية التفاوض.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المجلس استمع، خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لإفادة حول تطور التفاوض بشأن سد النهضة قدمها وزير الرى والموارد المائية.

وأشار عباس إلى السودان لعدد من الخيارات ورؤيته لامتصاص أى صدمات قد تحدث فى شهر يوليو القادم.

ووجه مجلس الوزراء بضرورة وجود اتفاقية ملزمة واستكمال الجانب القانونى فى هذا الملف وصولاً إلى اتفاق يعزز العلاقات ويخفف التوتر بين البلدين.

من جهة أخرى، وقف مجلس الوزراء، على الوضع الأمنى بمدينة الجنينة فى دارفور، والعمل المستمر لاستتباب الأمن بمتابعة الإجراءات التى اتخذها مجلس الأمن والدفاع بمشاركة أطراف العملية السلمية.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة الإسراع بنشر القوة المشتركة بكامل عددها وعتادها ونزعها لسلاح المدنيين، أخذا فى الاعتبار التزام الحكومة بتحقيق الأمن وحماية المدنيين بعد خروج قوات الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة المشتركة فى دارفور "يوناميد".

 


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التفاوض بشأن سد النهضة

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