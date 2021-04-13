السجن المشدد 3 سنوات لتاجر دواجن وعامل لحيازتهما حشيش فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة تاجر دواجن وعامل بجراج، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 315 لسنة 2021 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد قيام الرائد أحمد فخرى العزازى، بالإدارة العامة لمكافحة للمخدرات تنفيذا لإذن النيابة العامة من ضبط ضبط "أحمد ف ع " 46 سنة تاجر دواجن، و"إسلام م م" 22 سنة عامل بجراج مقيمان النهضة مدينة السلام القاهرة، لحيازتهما كمية من جوهر مخدر الحشيش، بقصد الإتجار والتربح، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم إحالتهما من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.