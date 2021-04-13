الرقابة الإدارية تنظم يوم رياضى لأعضائها بحضور وزير الرياضة

نظمت هيئة الرقابة الإدارية يوم رياضى لأعضاء الهيئة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، حيث تم تنظيم اليوم برعاية الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالصحة العامة واللياقة البدنية لأجهزة الدولة.

شارك باليوم الرياضى قيادات وأعضاء الهيئة من خلال ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية بداية من تمارين اللياقة البدنية إلى كرة القدم وكرة السرعة والتنس الأرضى، وتنس الطاولة والكرة الطائرة والإسكواش.

وفى ختام اليوم تبادل الوزير رئيس الهيئة ووزير الشباب والرياضة الهدايا التذكارية وتم تسليم الميداليات والكؤس للفرق الرياضية المتفوقة.