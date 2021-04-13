اليوم السابع
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الرقابة الإدارية تنظم يوم رياضى لأعضائها بحضور وزير الرياضة

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 12:50 م
الرقابة الإدارية تنظم يوم رياضى لأعضائها بحضور وزير الرياضة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير الرياضة
كتب: محمد أبو ضيف

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نظمت هيئة الرقابة الإدارية يوم رياضى لأعضاء الهيئة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، حيث تم تنظيم اليوم برعاية الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالصحة العامة واللياقة البدنية لأجهزة الدولة.
 
شارك باليوم الرياضى قيادات وأعضاء الهيئة من خلال ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية بداية من تمارين اللياقة البدنية إلى كرة القدم وكرة السرعة والتنس الأرضى، وتنس الطاولة والكرة الطائرة والإسكواش.
 
وفى ختام اليوم تبادل الوزير رئيس الهيئة ووزير الشباب والرياضة الهدايا التذكارية وتم تسليم الميداليات والكؤس للفرق الرياضية المتفوقة.
 
الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضي (1)
الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضى

 

الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضي (2)
الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضى
 
الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضي (3)
الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضى
 
الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضي (4)
الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضى
 
الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضي (5)
الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضى
 
الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضي (6)
الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضى
 
الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضي (7)
الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضى
 
الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضي (8)
الرقابة الإدارية تنظيم يوم رياضى

وزارة الشباب والرياضة

الوزير حسن عبد الشافى

هيئة الرقابة الإدارية

كرة القدم

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

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