الرئيس السورى ينهى تعيين حاكم المصرف المركزى

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما، اليوم الثلاثاء، بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكماً لمصرف سوريا المركزي.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية (سانا)، دون المزيد من التفاصيل.
ويأتي هذا القرار بعد سماح الحكومة السورية الأسبوع الماضي، ببيع الدولار للتجار عند سعر 3375 ليرة مع الإبقاء على سعر الصرف الرسمي (1256 ليرة للدولار)، بحسب نشرة المصرف المركزي اليومية.
الرئيس السورى ينهى تعيين حاكم المصرف المركزىالثلاثاء، 13 أبريل 2021 05:16 م
الرئيس السورى بشار الأسد
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما، اليوم الثلاثاء، بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكماً لمصرف سوريا المركزي.
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