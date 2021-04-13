اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أبريل 2021 06:55 م
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الرئيس السورى ينهى تعيين حاكم المصرف المركزى

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 05:16 م
الرئيس السورى ينهى تعيين حاكم المصرف المركزى الرئيس السورى بشار الأسد
أ ش أ

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما، اليوم الثلاثاء، بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكماً لمصرف سوريا المركزي.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية (سانا)، دون المزيد من التفاصيل. 
ويأتي هذا القرار بعد سماح الحكومة السورية الأسبوع الماضي، ببيع الدولار للتجار عند سعر 3375 ليرة مع الإبقاء على سعر الصرف الرسمي (1256 ليرة للدولار)، بحسب نشرة المصرف المركزي اليومية.


سوريا

بشار الأسد

المصرف المركزى السورى

حازم قرفول

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