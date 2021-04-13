الداخلية تضبط عناصر إجرامية تروج المخدرات فى القاهرة والجيزة

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام)، ومديرية أمن الجيزة، نشاط إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الشادو– كمية من مخدر البودر– مبلغ مالى – هاتفى محمول – سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين).

وفي سياق متصل، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام) ، ومديرية أمن القاهرة ، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة (المقطم –التجمع الأول) بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم وضبطهما ، حيث تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) .. حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود عن ضبط (عاطل – له معلومات جنائية)، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الأفيون– كمية من مخدرالآيس– عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.