اليوم السابع
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الجامع الأزهر يعلن بث صلاتى العشاء والتراويح على صفحته بفيس بوك

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 05:00 ص
الجامع الأزهر يعلن بث صلاتى العشاء والتراويح على صفحته بفيس بوك الجامع الازهر
كتب ـ لؤى على

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أعلن الجامع الأزهر الشريف، بث صلاتى العشاء والتراويح، على صفحته بفيس بوك، حيث أنهى الجامع استعداداته لاستقبال شهر رمضان، وذلك بالبدء في تنفيذ خطة دعوية وتثقيفية تشمل عدة مجالات، وتم تسجيل عدد من الحلقات لعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر تحت عنوان (معلومة رمضانية)؛ تمهيدًا لنشرها يوميًّا طيلة شهر رمضان ، إضافة إلى ما سيتم نشره لكبار علماء الأزهر الشريف من حلقات مسجلة في الأعوام السابقة تحت عنوان (تراث الجامع الأزهر).
 
كما أنهى الجامع الأزهر استعداداته  لعمل مقرأة تقام مرتين يوميًّا طوال شهر رمضان المبارك، ويتم بثها مباشرة على صفحة الجامع الأزهر على فيسبوك، على أن تشمل قراءة جزء من القرآن الكريم كل يوم (نصف جزء بقراءة حفص، ونصف جزء بالقراءات المختلفة)، وتذاع بعد صلاتي الظهر والعصر يوميًّا، على أن يقدم بين يدي مقرأة الظهر بإلقاء الضوء على حكم تجويدي، ومقرأة العصر بتعريف بإمام من أئمة القراءة التي ستنعقد بها المقرأة.
 
وتيسرًا على الراغبين في الانضمام لمقرأة الجامع الأزهر، وتلاوة القرآن الكريم خلال شهر رمضان بإشراف المتقنين من الشيوخ أعد الجامع الأزهر الشريف المقرأة الإلكترونية المقرر عقدها، بحيث تتاح المشاركة لجميع الراغبين في ذلك من خلال الدخول عبر رابط الغرفة الافتراضية الذي سيتم نشره بالتزامن مع مقرأتي الظهر والعصر. إلى جانب البث المباشر على صفحتي الجامع الأزهر، والأزهر الشريف لصلاتي العشاء والتراويح.

شهر رمضان

الجامع الازهر

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صلاة التراويح

اول ايام رمضان

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