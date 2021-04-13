التعليم العالى: إغلاق 235 كيانا تعليميا وهميا خلال 5 سنوات

كتب ــ محمد صبحى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن لجنة الضبطية القضائية تمكنت من إغلاق 235 كيانا تعليميا وهميا على مستوى المحافظات، وذلك بسبب مزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.



وأضاف السيد عطا، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فإن لجنة الضبطية القضائية ستواصل عملها فى مداهمة تلك الكيانات على مستوى المحافظات المختلفة فى سبيل الحفاظ على الطلاب وعدم استغلالهم من قبل تلك الكيانات .



وحذر رئيس قطاع التعليم ، الطلاب من الانسياق وراء الدعاية والترويج الذى تقوم به تلك الكيانات الوهمية بهدف جذب الطلاب والانضمام لهم، مشددا على ضرورة أن يراجع الطلاب موقع وزارة التعليم العالى، حيث إن الموقع يضم كافة الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة المعتمدة من الوزارة والتى تمنح شهادات معترف بها .







