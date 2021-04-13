التأديبية تبرئ قيادات سابقة بالتعليم فى قضية التلاعب بمسابقة الوظائف

كتب أحمد عبد الهادى

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 3 مسئولين سابقين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، بشأن المخالفات المنسوب لهم ارتكابها في قضية مسابقة الوزارة عن شغل وظائف التوجيه بالمديرية في شأن ترتيب المتقدمين وطريقة المفاضلة بينهم، وقضت المحكمة ببرائتهم جميعًا من التهم المنسوبة لهم، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن حكم البراءة لكل من س.د مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بأسوان سابقا، و"م.ح" مدير شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان سابقا، و"م.ع" مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان سابقا.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، ارتكاب 8 مخالفات من بينهم قَبل ملفات عدد من المتقدمين لوظيفة موجه تربية فنية ، رغم أن تخصصهم المسكنين عليه لغة عربية ورياضيات، ما ترتب عليه ترشحهم لتلك الوظيفة بالمخالفة للتعليمات، واستلم عدد (138) ملف من المتقدمين للمسابقة مضمون البلاغ دون التحقق من إعطاء إيصال استلام للمتقدمين بالمخالفة للتعليمات المقررة ، كما قَبل ملف متقدم لوظائف التوجيه رغم عدم استيفائه شهادة التأهيل التربوي بالمخالفة للتعليمات المقررة، و قام برصد وجمع درجات المتقدمين للمسابقة ، وإعلانها رغم ما تضمنته من خصم درجة من المتقدمين للمسابقة عن كل سنة يزيد فيها سن المتقدم عن الخمسين عاما بالمخالفة للتعليمات المقررة، وجمع درجات المسابقة بالمنزل وبث صورا خاصة بذلك على الانترنت ، كما أعلن نتيجة المسابقة موضوع البلاغ على الانترنت دون إعلانها بلوحة الإعلانات بالمديرية بالمخالفة للتعليمات.

ونسبت للثانى بصفته عضو لجنة الاختيار، قام بخصم درجة من المتقدمين للمسابقة موضوع البلاغ عن كل سنة يزيد فيها سن المتقدم عن خمسين عاما دون سند من القانون.

كما نسبت للثالث بصفته رئيس لجنة الاختيار لوظائف التوجيه والإدارة المدرسية لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال خصم درجة من كل متقدم للمسابقة عن كل سنة يزيد فيها سن المتقدم عن خمسين عاما ، أهمل الإشراف على الأول مما ترتب عليه قيامه بجمع درجات المسابقة موضوع البلاغ بالمنزل وإعلانه نتيجة المسابقة على شبكة الانترنت وليس بلوحة الإعلانات بالمديرية وإرساله نتيجة المسابقة إلى الإدارات التعليمية لإصدار الأوامر التنفيذية الخاصة بالمسابقة رغم اختصاص المديرية بذلك.

بداية الواقعة، بتلقي النيابة الإدارية بلاغ محافظة أسوان بشأن المخالفات التي شابت مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بأسوان لعام 2015، وآخرين ضد المختصين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، باتهامهم بارتكاب مخالفات في إجراءات مسابقة شغل وظائف التوجيه بالمديرية في شأن ترتيب المتقدمين وطريقة المفاضلة بينهم ورفض التظلمات المقدمة من بعضهم.

وأكدت المحكمة أسباب البراءة، أن التحقيقات التى أجريت مع المحالين لم تقم على سوقها القانونية والواقعية الصحيحة، وأخصها سماع أقوال المحالين على نحو يكفل لهم ضمانات التحقيق ، وجلاء ما هو منسوب إليهم، ما يرسخ معه في يقين المحكمة أن التحقيقات لم تنهض سببا أو وسيلة لإثبات ما نُسب إلى أي من المحالين، إذ قامت مفتقرة إلى أهم ما يساندها من حيث موالاة إجراءاتها وترتيبها الترتيب الذي يكفل منطقية ما تنتهي إليه بعد مواجهة المحالين بما سيق بأقوال الشهود و تمكينهم من تفنيد الرد على الأدلة المتخذة سندا لاتهامهم، وهو ما لا يسع المحكمة في ظله إلا القضاء ببراءة المحالين مما نسب إليهم.